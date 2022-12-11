«Ломать - не строить»: в Омске от рук неизвестных пострадали заготовки скульптур для «Зимнего Любинского»

Фото: минкульт Омской области

В центре Омска неизвестные разгромили ледяные подиумы для скульптур на улице Музейной. Об этом сообщили в региональном минкульте.

На уничтоженных подиумах должны были появиться скульптуры, созданные художниками, для проекта «Зимний Любинский», открытие которого запланировано на следующую субботу, 17 декабря, в 17:00.

Момент разрушения ледяных конструкций попал на установленные рядом видеокамеры. Как видно на записи, трое мужчин идут мимо подиумов. Один из них резко подбегает к заготовке для скульптур и пинает ее. Конструкция моментально падает. Вандалы сбегают с места преступления в сторону улицы Ленина.

Организаторы мероприятия ведут поиски злоумышленников. Всех, кто обладает информацией о происшествии, просят обращаться по телефонам: +7 (3812) 90-98-89, +7 913 149-98-89.

Напомним, ранее в центре Омска вандалы сломали скульптуру «Встреча», расположенную на набережной Оми. Найти злоумышленников так и не удалось. Однако неизвестный меценат, на чьи средства монумент был изготовлен 8 лет назад, пообещал восстановить его.

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