Президент адресовал слова благодарности родственникам погибшего омского сержанта Вячеслава Дубинина

Фото: сайт Кремля.

Сайт омской администрации сообщает, что сестре погибшего при исполнении воинского долга омича вручен Орден Мужества посмертно и передана благодарность Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина. Слова благодарности и награду сестре военного Юлии передали и.о. главы округа Николай Лось и военный комиссар по ЦАО и САО Валерий Керн. Жители Центрального округа впервые удостоены такой чести.

В ходе специальной военной операции погиб младший сержант Вячеслав Дубинин из Омска. Он безукоризненно выполнял боевые задания командования

- Вячеслав Владимирович с честью исполнил свой служебный долг, отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны. Память о нем навсегда останется в наших сердцах и будет служить примером мужества, стойкости и героизма, - отметил первый замглавы ЦАО Николай Лось.

Вячеслав Дубинин родился в 1985 году. В 2008 году был призван на срочную военную службу. Отслужив год старшим водителем войсковой части 44038, он вернулся к гражданской жизни. Спустя 7 лет после окончания срочной службы, вновь пополнил ряды Вооруженных сил Российской Федерации. С 2020 года Вячеслав занимал должность водителя-радиотелефониста в гаубичного самоходно-артиллерийского дивизионе.