Омичка умерла за рулем при столкновении с другой машиной в одном из омских дворов

Фото: Госавтоинспекция

Инцидент, который требует тщательного расследования, произошла во дворе дома №165 по улице 24-я Северная. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

22 марта двигаясь по придомовой территории 38-летняя омичка на «Фольксваген Тигуан» въехала в припаркованный автомобиль «Тойота». Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть женщины.

- По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в профильном ведомстве.

В социальных сетях пользователи предполагают, что столкновение произошло из-за сердечного приступа у женщины. Окончательные итоги покажет судмедэкспертиза.

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