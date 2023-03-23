Омичка умерла за рулем при столкновении с другой машиной в одном из омских дворов

Фото: Госавтоинспекция
Инцидент, который требует тщательного расследования, произошла во дворе дома №165 по улице 24-я Северная. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
22 марта двигаясь по придомовой территории 38-летняя омичка на «Фольксваген Тигуан» въехала в припаркованный автомобиль «Тойота». Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть женщины.
- По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в профильном ведомстве.
В социальных сетях пользователи предполагают, что столкновение произошло из-за сердечного приступа у женщины. Окончательные итоги покажет судмедэкспертиза.
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