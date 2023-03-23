Экс-игрок омского «Авангарда» Кошелев признался в даче взяток для уклонения от армии и поступления в вуз

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Бывший нападающий омского ХК «Авангард» Семен Кошелев выступил в Ленинском райсуде Уфы, где рассматривают его уголовное дело. 27-летнего хоккеиста обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника и даче взятки в крупном размере, сообщает «Коммерсант». Прокурор сообщил в ходе заседания, что в 2019 году подсудимый попросил своего знакомого Фарита Самигуллина помочь ему в получении военного билета. Тот согласился оказать услугу за 40 тысяч рублей. Деньги предназначались начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву.

- Позднее Кошелев вновь обратился к Самигуллину, так как ему понадобился диплом о высшем образовании. Самигуллин предложил спортсмену зачисление на заочное отделение Института нефтегазового бизнеса при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) без экзаменов. За это он попросил у него 270 тысяч рублей. Кошелев выплатил эту сумму двумя платежами - 150 тысяч рублей и 120 тысяч рублей, - сообщает источник. В итоге хоккеист был зачислен на первый курс по программе «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности». В суде сообщили, что, не желая отчисления, Кошелев продолжал давать взятки, в том числе Самигуллину. Общая сумма составила 720 тысяч рублей. В 2022 году игрок перевелся в Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. В суде Кошелев сообщил, что имеет неполное высшее образование и является военнообязанным. Хоккеист признал вину. Следующее заседание назначено на 4 апреля. За «Авангард» Кошелев выступал четыре сезона в 2017-2021 годах.