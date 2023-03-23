При наличии полигона: в Омской области тариф на вывоз мусора может стать на 30-40 рублей дешевле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске состоялось заседание общественного совета по итогам годовой работы в сфере обращения ТКО. Выступил руководитель омского регоператора «Магнит» Карен Егоян. Управленец назвал огромные цифры по задолженности юрлиц и физлиц за коммунальную услугу.

- В досудебном порядке в 2022 году мы направили требований на 855 млн рублей, через суды идет взыскание 151 млн рублей с организаций и более 720 млн рублей с физлиц, - сообщил Егоян.

В целом в компании удовлетворены результатом работы как за минувший год, так и за 4 года действия мусорной реформы в омском регионе. Главными достижениями представитель регоператора считает налаженную работу, открытие 5 экопунктов для раздельного сбора мусора, строительство двух мусортировок, рекультивацию огромных старых свалок в черте города, расширение транспортной логистики вывоза (если в 2019-м работали только с одной лицензированной компанией, теперь их в Омской области 30 - при таком разнообразии можно отлично варьировать графики вывоза ТКО).

- Две недели назад в Новосибирской области регоператор вообще объявил себя банкротом. Поэтому у нас далеко неплохо обстоят дела, за 4 года работы все относительно налажено, - завершил Егоян.

Фото автора.

О тарифе

Зашла речь и о тарифе. Председатель общественного совета ООО «Магнит» Александр Лихачев прокомментировал его составляющие. Сначала он сравнил региональный тариф - он составляет сегодня 135,49 рублей с человека - с размером платы в Тюмени (151,23 рубля), Мурманском (144,17 рубля0, Волгоградом (102,8 рубля). Всего в стране около 30% жителей платят свыше 100 рублей с человека за вывоз ТКО каждый месяц.

Плата в пределах 80-100 рублей с человека остаются в Архангельске (85,06 рублей), Бурятии (82,32 рубля), Новосибирске (79 рублей) - таких регионов половина.

Есть несколько регионов, где жители платят около 50-60 рублей, например в Крыму плата составляет 58,68 рублей. Существуют расчеты плат с площади квартир: например, в Хабаровском крае жители платят 5 рублей с каждого квадратного метра. То есть если у владельца квартира 54 квадратных метра, он заплатит свыше 294 рублей в месяц. Аналогичный расчет применяется в Ленинградской области - 5,75 рублей, в Амурской области - от 4,16 рубля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом Лихачев считает, что тариф может быть ниже в случае запуска полигона ТКО ближе в городу. Сейчас транспортное плечо, одобренное региональным минприроды, слишком длинное: мусор вывозят в северные районы Омской области - Тарский, Знаменский, Седельниковский районы, куда приходится прокладывать путь свыше 270 км. Ближайший полигон расположен в Колосовке - мусоровозам приходится ехать минимум 160 км.

- Единственно верный путь - перейти на факт, что уже сделали в некоторых регионах - Белгородской области и Татарстане. Те, кто сумел перейти на эту схему, а я таких знаю, есть в Омске такие ТСЖ, смогут снизить плату на 50%. В Советском округе есть ТСЖ, которое платит вдвое-втрое дешевле, чем по нормативу, - сообщил Лихачев.

О полигоне

Еще один способ снизить плату - построить полигон близ Омска. Причем строить его так, чтобы вложенные средства затем не возвращать через очередное повышение тарифа для населения, то есть с привлечением федерального финансирования.

- Омский предприниматель Михаил Ольшанский ходил несколько лет, предлагал принадлежащий ему участок в Омском районе, начал еще при Викторе Назарове, - сообщил общественник.

Возможно, причиной стало отсутствие тех самых средств от федерации на тот момент. Концессионное соглашение и нужные вливания от федерации в новый омичам пообещали в феврале 2023 года. Но общественника смутило несколько других фактов относительно концессионера.

- Подписано соглашение с инвестором - московским ООО «Гринресурс», но компания, которая должна вложить 5 млрд рублей, была зарегистрирована в Москве менее года назад. Учредителем и директором «Гринресурса» является бывший житель Екатеринбурга Алексей Тулаев. Уставной капитал фирмы - 30 тысяч рублей. И основным видом деятельности ООО «Гринресурс», согласно данным ЕГРЮЛ, является консалтинг. А мусор тут причем? Посмотрим, что там получится к 2024 году, - сообщил Лихачев.

О переработке

Депутат омского Заксобрания Игорь Попов тоже выступил. Он проставил акцент на том, что нужна в регионе глубокая мусоросортировка и переработка.

- Сейчас наши мощности и получручная сортировка позволяют из ТКО выбирать только 6-8% полезной фракции, остальное по прежнему подлежит захоронению. Нужно довести до 50%, - сообщил депутат.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь также подписано концессионное соглашение с инвестором ООО «Мелиор Групп» о создании инфраструктуры безопасной утилизации и сортировки отходов через три новых мусороперерабатывающих завода, расположенных в Тарском и Таврическом районах. Комплекс должен обрабатывать около 45 тысяч тонн мусора в год. Что-то пойдет на вторсырье, или компост, остатки будут захоранивать на специальном полигоне. ООО «Мелиор групп» зарегистрировано в Омске в декабре 2019 года. Среди заявленных видов деятельности компании – сбор и утилизации отходов. Ее единственному владельцу Игорю Ивахненко, по данным «СПАРК-Интерфакс», также принадлежат ООО «Альтера парс» (Нефтеюганск), ООО «Новатор-эко» (Ноябрьск) и ООО «Эко-технологии (Москва).

Другой депутат Заксобрания - Константин Ткачев - считает что объекты не введут в эксплуатацию в намеченный срок: первый должен заработать в 2024 году, - а будут переносить на 2025 и 2026 годы.

- Напряжение людей на селе из-за свалок, которые даже не ограждены, растет. В Колосовке полигон расположен в 200 метрах от жилой улицы, в Знаменке нет даже забора, как я уже сказал, в Тюкалинске свалка вообще горит, - сообщил Ткачев. - При том, что селяне там видят, им не объяснить суть мусорной реформы. Да, мы вывозим ТКО из города, и многие люди даже готовы платить, но до сих пор нет условий.

О раздельном сборе

Пока движение к идеальным условиям идет слишком медленно - такое мнение высказали многие участники совета, простым гражданам лучше обратить внимание на возможность раздельного сбора. Сейчас коммунальные службы приучают население сортировать мусор, повсеместно устанавливая желтые контейнеры для сбора неорганических отходов - стекла, металлов, бумаги и пластика.

- Централизованный сбор в регионе, конечно, провален минприроды. Экономических стимулов делить мусор у людей нет: за разделенные и за неразделенные отходы горожане платят одинаково, тариф от этого не меняется. Поэтому люди несут в желтые контейнеры, которые установили для сухих отходов, любой накопившийся мусор, сваливают туда все подряд, - пояснил общественник Лихачев.

А у многих и контейнеров нет.

- Оборудовать площадку для раздельного сбора стоит около 100 тысяч рублей. Откуда, например, у детского сада такие деньги? Я считаю, что регион должен простимулировать муниципальные учреждения - образовательные организации, учреждения культуры и спорта, чтобы там начали запуск и учили детей. Мне одна женщина так и сказала: меня уже не научишь мусор сортировать, когда я всю жизнь по-другому делала, но детей-то можно, - подытожил Лихачев.