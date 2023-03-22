Жительница Омска хранила труп своей 3-месячной дочери на балконе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в УМВД России по Омской области, 21 марта 2023 года в полицию обратился 35-летний житель Омска. Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад 33-летняя омичка родила от него ребенка и скрывает малышку.

Как выяснили правоохранители, указанная девушка в декабре 2022 года в домашних условиях родила дочь, за медицинской помощью она не обращалась и свидетельство о рождении не оформляла. Полицейским она сама пояснила, что в ночь с 3 на 4 февраля 2023 года ее новорожденная дочь перестала дышать, после чего умерла. Женщина не нашла ничего лучше, как завернуть труп ребенка в постельное белье и положить на балконе своей квартиры. Невероятная и таинственная история произошла в одной из многоэтажек по улице Лукашевича.

Изначально сотрудникам полиции девушка заявила, что похоронила ребенка в районе кладбища в Кировском округе. Но правоохранители сумели выяснить истину, а сейчас продолжают разбираться в произошедших событиях. Пока следователи сообщают, что тело немного разложилось, но следов насилия на нем нет. Скорее всего, сначала труп отдадут на экспертизу, а женщине предстоит получить заключение психиатра.