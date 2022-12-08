В Омской области в пятницу потеплеет до -9 градусов

При прояснении температура воздуха опустится -23 градусов Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омской области к концу рабочей недели ожидается небольшое потепление и снег. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В сегодня, 8 декабря, воздух прогреется до -11 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скорость до 8 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В пятницу, 9 декабря, в ночные часы -13..-18 градусов. При прояснении будет еще холоднее - до -23 градусов. Днем температура воздуха поднимется до -9 градусов. В течение суток в Омске ожидает небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

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