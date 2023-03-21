Эксперты назвали Омск одним из самых доступных городов для турпоездок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омск вошел в список городов с самыми доступными ценами для туристов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

Средняя стоимость суток проживания в Омске - 2 250 рублей. Дешевле будет остановиться только в гостинице в Волгограде, за 2240 рублей, Уфе - за 2230 рублей, или Челябинске - за 2040 рублей в сутки.

В Москве туристы платят больше всего за проживание - 3800 рублей. Ударят по карману ночевки в Нижнем Новгороде, где плата составит 2740 рублей, Казани с ценником 2730 рублей, Санкт-Петербурге, за 2670 рублей, и Ростове-на-Дону за 2630 рублей.

В последний год цены на жилье выросли на 18%. Однако почти во всех городах-миллионниках снизилось количество бронирований, а туристы открыли для себя Дагестан, Карелию и Байкал.