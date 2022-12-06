В ночь с 13 на 14 декабря омичи увидят звездопад Геминиды

Фото: vg.mskobr.ru.

В декабре 2022 года небо над Омском осветит мощный метеорный поток Геминиды. Он уже начался - еще 4 декабря, но его максимум придется на 13-14 декабря в небе над Омском.

- Геминиды из созвездия Близнецов - самый мощный метеорный поток в году. В час на небе может пролететь до 200 метеоров. Это почти вдвое больше, чем августовский поток Персеиды, - сообщили астрономы.

Как поясняют на сайте Московского планетария, пик звездопада придется на ночь с 13 на 14 декабря. Директор Омского планетария Владимир Крупко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что геминиды летят со скоростью более чем в 40 раз быстрее пули и сгорают на высоте около 80 километров. Также он сообщил, в какое время омичам лучше вооружиться биноклем.

- Лучшее время наблюдения - максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Однако в 21-30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров, - отметил Владимир Крупко.

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