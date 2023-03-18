МЧС: на Омскую область надвигается мощная метель с мокрым снегом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 19 марта в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега, дождя, а также ветер порывами до 18 метров в секунду, метель и гололед. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Омской области.

- Согласно предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 19 марта по Омской области ожидаются неблагоприятные явления: осадки разной интенсивности (снег, мокрый снег, дождь), гололедные явления, метель, порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах местами гололедица, - прокомментировали на официальном сайте ведомства.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей области проявлять внимательность и осторожность — держаться подальше от линий элетропередачи, деверьев, рекламных щитов и шатких конструкций.