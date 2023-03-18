В Омске будут судить 34-летнюю женщину, которая больше десяти раз выносила продукты из магазинов без оплаты

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней омички, подозреваемой в совершении краж из магазинов в Центральном округе. В один и тот же день женщина с разницей в несколько часов зашла в торговые павильоны по улицам Орджоникидзе и 5 Северной, похитила со стеллажей продукты питания и напитки. В одном из случаев фигурантка даже расплатилась за часть товаров – хлеб и сигареты, а с тем, что осталось лежать в сумке, скрылась.

- Недобросовестная покупательница не раз привлекалась к административной ответственности за совершение мелкого хищения по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, поэтому после задержании в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле прошлого года женщина уже провела в местах лишения свободы три месяца за аналогичные проступки. Освободившись, продолжила. Сейчас в суд направлено 10 уголовных дел с разных отделов полиции, часть из них уже находится в стадии рассмотрения. Однако омичка игнорировала судебные заседания, была объявлена в розыск, задержана и заключена под стражу.