Омская прокуратура считает приговор, вынесенный двум подросткам за убийство семьи из трех человек, слишком мягким

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Прокуратура Омской области требует ужесточить приговор омским подросткам, которые убили семью из трех человек в Павлоградском районе Омской области около года назад. 2 марта 2023 года Павлоградский районный суд вынес приговор фигурантам громкого уголовного дела о тройном убийстве по предварительному сговору. 18-летнего юношу приговорили к 6 годам 7 месяцам колонии общего режима, а его 15-летнюю подругу - к 6 с половиной годам воспитательной колонии. Прокуратура сообщила, что оспорила в апелляционном порядке приговор двум подросткам за совершение тройного убийства.

- Суд назначил парню наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его 15-летней подруге – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Государственным обвинителем после изучения приговора принято решение об его оспаривании, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного обоим осужденным наказания, - пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, расправа над членами многодетной семьи произошла в их частном доме в селе Юрьевка. В январе 2022 года там обнаружили тела 35-летней женщины, ее 38-летнего сожителя и 10-летней девочки-инвалида. Двое других детей спаслись из дома, где устроили резню. Сначала сообщалось, что ночью в дом проник неизвестный мужчина. Но затем выяснилось, что именно старшая дочь погибшей причастна к произошедшему и подговорила своего парня пойти на убийство. Ранее мать и отчим девочки запрещали ей встречаться со сложным подростком. Парочка решила таким образом избавиться от родственников и продолжить отношения. Ранее сторона гособвинения предлагала назначить в качестве наказания для дочери убитых 6 лет колонии и 9 лет колонии для ее друга.