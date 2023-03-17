В Омской области трактористу, угробившему жизни двоих детей, дали 8 лет колонии

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Нижнеомский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу 35-летнего тракториста, из-за которого в ДТП погибли четыре человека, двое из них - дети. Мужчина получил 8 лет колонии-поселения. При этом государственный обвинитель просил 9 лет 4 месяца.

Вечером 18 августа 2022 года мужчина сел за руль трактора, хотя не имел прав на управление, и повез груженную дровами телегу по трассе. Из-за отсутствия у трактора задних габаритных огней женщина-водитель автомобиля Lada Largus в темноте не распознала опасности и столкнулась с прицепом на полном ходу.

- С прицепом столкнулся следовавший в попутном направлении автомобиль «Lada Largus» под управлением 57-летней женщины. В машине было семь человек. В аварии погибли четверо, в том числе годовалая и 10-летняя девочки. Еще один 8-летний мальчик получил тяжелые травмы, - сообщили в пресс-службе следкома Омской области.

Приговор пока в законную силу не вступил. Тракторист может его обжаловать.