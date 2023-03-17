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Происшествия17 марта 2023 10:40

В Омске рабочий МП «Электрический транспорт» погиб, ремонтируя троллейбусные провода

Омская трудовая инспекция начала расследование трагедии
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске 8 марта в результате несчастного случая при проведении работ по обслуживанию троллейбусной контактной сети погиб сотрудник МП «Электрический транспорт». Мужчина упал с автовышки.

— 8 марта 2023 года при проведении ремонтных работ на контактной сети произошло разрушение изолятора, что привело к смещению контактной сети на данном участке, в результате удара проводом произошло падение работника с автовышки, — рассказали в Государственной инспекции труда в Омской области.

Трудовая инспекция начала расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства трагедии.

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