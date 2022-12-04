На омской трассе внедорожник на скорости разорвал поворачивающий «ВАЗ»

Фото: Госавтоинспекция
Страшная авария произошла возле поселка Боевое Исильскульского района. На трассе Новосибирск-Челябинск столкнулись японский внедорожник и отечественные «Жигули».
Все произошло около четырех часов вечера 3 декабря. Toyota ехала со стороны Омска, при обгоне столкнулась с «ВАЗом», который поворачивал налево.
Судя по фотографиям Госавтоинспекции, немлохо пострадала иномарка. А вот от отечественного авто осталась лишь груда покореженного металл. 40-лений водитель от полученных травм скончался на месте.
По данному факту проводится проверка.
Фото: Госавтоинспекция