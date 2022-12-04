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Происшествия4 декабря 2022 9:25

На омской трассе внедорожник на скорости разорвал поворачивающий «ВАЗ»

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте аварии
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Страшная авария произошла возле поселка Боевое Исильскульского района. На трассе Новосибирск-Челябинск столкнулись японский внедорожник и отечественные «Жигули».

Все произошло около четырех часов вечера 3 декабря. Toyota ехала со стороны Омска, при обгоне столкнулась с «ВАЗом», который поворачивал налево.

Судя по фотографиям Госавтоинспекции, немлохо пострадала иномарка. А вот от отечественного авто осталась лишь груда покореженного металл. 40-лений водитель от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

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