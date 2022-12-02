Фото: штаб общественной поддержки Омская область

Омский силач Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд в становой тяге на турнире в Крыму.

На турнире «Люди сильнее машин-2022», прошедшем под эгидой спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира» в середине ноября в Севастополе, Шивляков установил мировой рекорд среди ветеранов (40+) в становой тяге - 513,7 килограммов.

В эту среду, 30 ноября, омич получил его официальное подтверждение регистрации в Книге рекордов России.

Напомним, ранее Михаил Шивляков установил другой мировой рекорд - поднял одной рукой гантель весом 135 килограммов.

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