18 марта в Омске отметят девятую годовщину «Крымской весны»

18 марта в Омске пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине «Крымской весны» и возращение в состав России Крыма. При поддержке губернатора региона Александра Буркова в манеже СК «Красная звезда» готовят большую торжественную программу.

Сначала для гостей проведут экскурсию по пяти регионам, которые вернулись в состав РФ – Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Каждой территории будет посвящена своя зона с активностями. На площадке, посвященной Херсонской области, гости праздника при помощи спецоборудования смогут совершить виртуальный полет на параплане.

Площадка, посвященная ЛНР, станет оазисом единоборств. Представители Омского союза каратэ продемонстрируют основные и действенные приемы. Тренеры из федерации бокса научат правильному удару. Ведь на весь мир Луганскую область прославил именно боксер Вячеслав Глазков.

Культурная программа тоже предусмотрена. Азы кузнечного дела продемонстрируют на луганской площадке. Здесь каждому гостю помогут изготовить памятную сувенирную монету «Крымская весна».

Вход на мероприятие свободный. Двери Красной звезды будут открыты для гостей праздника с 16:30. Начало работы площадок – в 17:30.

В19:00 праздник завершит концерт певицы Вики Цыгановой. После артистка примет участие в торжественной отправке колонны военной техники, которая была приобретена для нужд омских батальонов.