В Омске на вышедшего на пенсию полицейского завели уголовное дело за «слив» информации об умерших ритуальщикам

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские полицейские выявили коррупционера. За вознаграждение молодой человек в погонах передавал информацию об умерших в ритуальное агентство.

- Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Омской области выявлены факты противоправной деятельности бывшего сотрудника городского отдела полиции. Предварительно установлено, что в период с ноября до декабрь прошлого года он, будучи оперуполномоченным, за денежное вознаграждение передавал информацию об умерших гражданах третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги, - подтвердили факт в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По данным Города55, размещенных со ссылкой на внутренний источник, полицейский получил за оказанные услуги 15 тысяч рублей еще в 2021 году. В октябре 2022 года он ушел в отставку по выслуге лет, но позже все же стал фигурантом уголовного дела.

- Материалы направлены в следственные органы, которыми в отношении бывшего сотрудника принято процессуальное решение. При признании судом гражданина виновным, он понесёт наказание в установленном законом порядке, - подытожили в полиции.