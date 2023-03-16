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Происшествия16 марта 2023 10:50

Спустя 7 дней после смерти в Подмосковье было обнаружено тело стюардессы родом из Омской области

Девушка работала в «Аэрофлоте», снимала в Химках квартиру
Наталья ВИРКУНЕН

28-летнюю стюардессу родом из Омской области нашли мертвой в Подмосковье, в съемной двухкомнатной квартире в Химках. Как сообщает телеграм-канал SHOT, тело бывшей омички по имени Лана нашла ее подруга семь дней спустя после смерти. Сначала прибывшие полицейские решили, что это суицид, но возник ряд нестыковок.

Во-первых, девушка не оставила никаких посланий или записки. Во-вторых, дверь в квартиру оказалась незапертой. В-третьих, девушка состояла в отношениях с пилотом той же авиакомпании, они часто и много ссорились. В связи с этим труп отправили на экспертизу.

Почему молодую девушку никто не искал целую неделю - правоохранители тоже выясняют.

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