Омичам рассказали о порядке приема детей в первый класс

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске прием заявлений родителей будущих первоклассников на 2023-2024 учебный год стартует 30 марта с 8.30 часов утра. На официальных сайтах общеобразовательных организаций в разделе «Прием в 1 класс» размещена информация о территориальном участке, графике и месте приема документов, образец заявления о приеме на обучение и перечень необходимых документов.

В первую очередь заявления будут принимать от родителей или опекунов детей, проживающих на закрепленной территории, а также льготных категорий. К последним относятся работники силовых ведомств, прокуратуры и т. д. Первоклассникам, которым не хватит места в некоторых школах, будут распределены в ближайшие. Таких ребят доставлять к месту учебы и обратно домой будут на специально выделенных школьных автобусах.

Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, начнется с июля и будет длиться до момента заполнения свободных мест в школе. В первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шести с половиной лет, но не позже достижения ими возраста восьми лет. В школу могут принять и «шестилеток», но с разрешения департамента образования. Если ребенку к моменту зачисления в первый класс исполнилось 8 лет, а он нигде до этого не учился, то такой случай также отдельно рассматривает депобр.

Фото: Сергей Сапоцкий.

Что касается очередей и составления списков, чтобы успеть и не томиться лишний раз в очередях, государство предоставляет уникальную возможность подать заявление о приеме в 1-й класс на региональном портале Госуслуг Омской области по ссылке: https://pgu.omskportal.ru. Эта опция заработает в обозначенное время именно 30 марта. В департаменте отметили, что в прошлом году из 14 тысяч заявлений только тысяча была подана электронно. В этом году в первые классы ждут 15,5 тысяч детей. Также в ведомстве призывают родителей воспользоваться услугой дистанционной записи.

Хотя способов – несколько. Первый - в электронной форме через единый портал государственных услуг. Второй - через региональные системы, например, сайт администрации. Третий - заказным письмом с уведомлением о вручении. Четвертый -лично через приемную школы.

При подаче заявления в школу родителям необходимо предоставить копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа о регистрации ребенка по месту жительства, справку с места работы родителя – для внеочередного и первоочередного приема, копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для обучения по адаптированной программе. Если документы подает не родитель, а опекун, то ему нужно предоставить копию документа, подтверждающего установление опеки.

24 марта в 10.00 часов 2023 года во всех школах города пройдёт Единый день открытых дверей. Родители будущих первоклассников смогут осмотреть классы и узнать больше информации о своей школе.

Задать свой вопрос можно через «горячую линию», организованную в этом году во всех округах города. Семьи, проживающие в Кировском и Центральном округах, могут звонить по номеру телефона (3812) 20-09-59, Советского и Ленинского – (3812) 25-67-92, Октябрьского – (3812) 20-00-56. Сотрудники департамента дают консультации в рабочие дни с 14 до 16 часов.

Что касается зачисления в детские сады, прием заявлений в детские сады стартовал 1 марта и продлится до 30 июня. Правила приема детей 2023 года предусматривают, что порядок зачисления в конкретный детсад руководство организации устанавливает самостоятельно. Зачисляют всех детей, которые проживают на закрепленной за организацией территории. Единственный повод для отказа в устройстве в муниципальное образовательное учреждение – отсутствие в нем свободных мест.