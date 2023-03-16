В Омской области к концу недели потеплеет до +7 градусов и закончатся снегопады

Водителей и пешеходов предупреждают, что на дорогах будет по-прежнему скользко Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омской области к концу неделе нагрянет весенняя погода. На территории региона потеплеет до +6 градусов.

В пятницу, 17 марта, ночью -5...-10 градусов, при прояснении до -15 градусов. Днем столбик термометра покажет от -2 до +3, по северу Омской области до +7 градусов. Существенных осадков не ожидается. Местами возможны туман и изморозь. На дорогах будет по-прежнему скользко. Ветер юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров секунду.

В субботу, 18 марта, в ночные часы будет чуть теплее — от -1 до -6 градусов. При прояснении температура воздуха опустится до -13 градусов. Днем погода в Омске порадует, как и в области: воздух прогреется до +6 градусов. При этом в самом Омске ожидается в районе +3 градусов. На дорогах гололедица. Местами туман и изморозь. Направление ветра не изменится — юго-западное. Его скорость составит до 12 метров в секунду.

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