В Омск приедут 12 молодых российских дизайнеров для создания серии авторских платков с культурным кодом

Фото: Омская Арт-резиденция.

Омский государственный технический университет станет площадкой для экспедиции в Омскую область 12 молодых дизайнеров со всей России.

- 12 молодых дизайнеров со всей страны, прошедших строгий экспертный отбор, приедут в 14-дневную проектную экспедицию в Омск, чтобы получить навыки проектной работы и провести собственное этнокультурное исследование, - сообщили организаторы.

Фото: Омская Арт-резиденция.

Всем будет предложено участие в арт-проекта «Первые» - конкурсе дизайна авторского платка. По итогам экспедиции каждый участник проведет этнокультурное исследование и создаст готовое изделие в материале - авторский платок с последующим дефиле.

Фото: Омская Арт-резиденция.

- Работа с культурным кодом открывает простор для творчества, это актуально и востребовано в виду повышающегося интереса к изучению локальных символов, маркетингу и брендингу территорий, а также повышения туристической привлекательности региона как внутри страны, так и для зарубежной публики, - рассказал руководитель проекта, директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, Валерий Лущиков.

Фото: Омская Арт-резиденция.

Работы участников экспедиции - авторские текстильные платки - публике продемонстрируют в модном показе в рамках XII Международного фестиваля дизайна и искусств «Сибирская этника».