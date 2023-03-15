Из-за снежной бури и массовых аварий на трассах Омской области остановлено автомобильное движение

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

В Омской области разбушевалась настоящая буря, поэтому на некоторых участках трасс ввели ограничение движения автотранспорта. В частности, запрет распространяется на пассажирский транспорт и действует на дорогах регионального и муниципального значения Полтавского и Шербакульского районов. Запрет начинает действовать 15 марта с 16:00.

- По сообщению Управления дорожного хозяйства Омской области в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра, верховая, низовая метель, снегопад) введено временное ограничение движения пассажирского транспорта по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Полтавского и Шербакульского муниципальных районов Омской области с 16 часов 15 марта 2023 года до улучшений погодных условий (ориентировочно до 06 часов 16 марта 2023 года), - опубликовали официальное обращение ГУ МЧС России по Омской области.

Региональная полиция рекомендует всем автомобилистам отказаться от дальних поездок до нормализации погодных условий. При возникновении чрезвычайных ситуаций омичи могут звонить по телефонам: 79-35-04 или 102.