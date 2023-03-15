Омский суд оправдал судью Куминова по делу о ДТП с двумя пострадавшими

По инкриминируемой статье судье грозило до дву лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владислав Куминов был оправдан Кировским судом по делу о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, Куминов стал фигурантом уголовного дела после происшествия на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца. Там судья Колосовского районного суда в 2019 году на своей «Хонде» сбил двух пешеходов.

Правда, вину от так и не признал, отрицая факт наличия ДТП. При этом, он настаивал, что следствие «пыталось подстроить» всё, чтобы обвинить водителя: запись с видеорегистратора и дорожные схемы. Кроме того, Куминов предположил, что травму головы потерпевший получил уже после аварии.