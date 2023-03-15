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Общество15 марта 2023 3:55

110 населенных пунктов в Омской области могут уйти под воду этой весной

Еще 36 поселений будут отрезаны от «большой земли»
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Михаил ПАТЛИС

В ходе заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций был утвержден реестр населенных пунктов подверженных затоплению. Мероприятие прошло под председательством полпреда президента в СФО Анатолия Серышева.

Как оказалось, весной 2023 года имеют риск частично уйти под воду 110 поселений. Это явление ежегодное и связано с таянием снежных масс в весенний период.

При этом, еще 36 населенных пунктов останутся отрезанными от цивилизации. Это поселки в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Черлакском районах. Случай также носит периодичный характер, так как это произойдет на время закрытия ледовых переправ и запуска паромов. Жителей заранее обеспечат всем необходимым.

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