Омский аграрный университет замахнулся на массовое производство горохового молока

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омские ученые и студенты аграрного университета всерьез озаботились вопросом массового производства молока из гороха. Как утверждают разработчики по сути инновационного продукта, такой напиток питателен, полезен, а главное - дешев в изготовлении. Немалый плюс - мы получаем молоко не из какого-нибудь экзотического миндаля, который в Сибири не культивируют, а из самых обычных бобовых культур. Пить такое молоко может каждый - даже строгие веганы. Чтобы избавиться от возможного специфичного привкуса горохового молока, достаточно перед обработкой прорастить семена гороха.

- Чтобы получить обычное коровье молоко, нужно сначала вырастить какую-то культуру, накормить ей корову, затем подоить ее, и только после получить молоко. Вот здесь все то же самое, только без коровы, - рассказал доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета ОмГАУ Дмитрий Фиалков.

Доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета ОмГАУ Дмитрий Фиалков. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Технолог пояснил, что мясо - далеко не единственный источник полезного белка на планете, и к такому выводу пришли ученые со всего мира. Поэтому многие иностранные бренды давно научились получать ценное и питательное молоко из кокоса, орехов и прочих культур.

- Бренды иностранные, продукты экзотические, - сообщил Фиалков. - Они уж точно не доступны сибирякам, а если и можно купить такое сырье, то за внушительные деньги. Наши ученые из других регионов тоже научились добывать такое молоко, но только из зерновых культур. С зернобобовыми глубже всех поработали в Омске и в Башкирии.

Также ученый отметил, что со времен Домостроя в России известны и незаслуженно забытые сыр из гороха и кисель из бобовых.

- Горох и бобовые - отличный источник белка, и наверное поэтому наши предки прекрасно обходились без мяса, - утверждает доцент. - К тому же, зачем платить евро за иностранный продукт неизвестного состава? Понимаете, генно-модифицированного гороха в природе не существует, а вот многие другие культуры есть!

Воодушевленные экспериментаторы, которые знали о пище и пользе многих компонентов если не все, то почти все, в итоге 7 лет назад получили отличный результат своей совместной научной разработки. И все эти годы на нее не обращали заслуженного внимания - пили брендовое растительное молоко. А перестали - вместе с прекращением иностранных поставок и взвинчиванием цен со стороны зарубежных поставщиков. Настало время повернуться лицом к собственным пищевым новациям и сортам культур отечественной селекции, к тому очень и очень дешевым. На 1 литр молока понадобится примерно 1 кг свежего пророщенного гороха.

- Растительное молоко - не последняя разработка. Мы его рассматривали как первоначальный шаг в большом будущем производстве целой линейки продуктов. Например, из этого молока, тоже в качестве эксперимента, нам удалось получить полезные ферментированные напитки, безлактазное мороженое. Приготовили пробную партию, угостили омичей. От этой еды в восторге были очень многие. Теперь, чтобы запустить массовое производство, нужен инвестор. Оборудование на первых этапах можем использовать тоже самое обыкновенное, - подытожил Дмитрий Фиалков. - У потребителя не будет никакой аллергии, а природа не получит углеродный след. Даже, произрастая в земле, бобовые не истощают пользу, как многие другие растения, а, наоборот, обогащают ее, тем же азотом.

Но и на этом плюсы бобовых не заканчиваются - кажется, перечислять их можно бесконечно. В растительном молоке, в отличие от белкового, уж точно меньше жира, здесь все витамины растительного происхождения, мы далеко не все получаем из стандартного рациона.