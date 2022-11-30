Родители учеников омской школы №118 бьют тревогу из-за холода в классах

По словам родителей, руководство школы на жалобы никак не реагирует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в паблике «Омск ВК» в «ВКонтакте» появилась жалоба от родителей учеников школы №118, расположенной на Космическом проспекте в Октябрьском округе.

Автор поста утверждает, что родители неоднократно обращались с жалобой на холод в здании образовательного учреждения к руководству, однако оно никак не отреагировало. Температура в некоторых классах достигает +13 градусов. В связи с этим дети вынуждены сидеть на уроках в куртках.

- Сегодня прошла сама, по кабинетам и коридорам, температура +13, +14, +15 градусов. Руководство бесстрашное или бессовестное? Наверняка, есть человек, который числится слесарем и получает за это зарплату. Почему бы не выполнить регулировку системы отопления? Как нам быть? Часть классов закрыта на карантин, в части классов отсутствует по 10-12 человек, - эмоционально написала омичка.

В комментариях под постом жители города рассказали, что схожая проблема есть и в других школах, в том числе в гимназии №147 и лицее №143.

Официальный аккаунт мэрии ответил на данную жалобу и другие подобные обещанием предоставить подробный отчет по каждой ситуации не позднее 1 декабря.

- Для уточнения деталей по вашему вопросу потребуется некоторое время, нам необходимо запросить информацию в отделе аварийных и ремонтно-строительных работ. Дадим более подробный ответ не позднее 1 декабря 2022 года, - сообщил аккаунт горадминистрации.

Отметим, «КП-Омск» продолжит следить за развитием ситуации.