Омича-контрактника отправили на полтора года в колонию: мужчина не вернулся вовремя в часть

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному на СВО омичу за самовольное оставление части. Как сообщили в суде, мобилизованный мужчина проходил военную службу по контракту. В части ему дали отпуск по семейным обстоятельствам — у него умерла мама. Чтобы поддержать отца, парень задержался у него в деревне в Омской области и не вернулся вовремя в часть.

- Судом установлено, что Г., призванный на военную службу по мобилизации, и имеющего статус военнослужащего по контракту, желая побыть дома со своим отцом после окончания предоставленного отпуска по личным обстоятельствам, без уважительных причин не явился в срок на службу в воинскую часть, а стал проживать в деревне в Омской области у своего отца и проводить время по своему усмотрению. В ноябре 2022 года Г. явился в военный следственный отдел по Омскому гарнизону, заявил о себе и с этого времени его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено, - сообщают на сайте суда.

По прибытии он признал свою вину: после отпуска он задержался дома на срок меньше месяца, но больше 10 отведенных дней. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства и изменил категорию преступления с тяжкой на средней тяжести. Военнослужащего отправили на полтора года в колонию-поселение.