Омичам объяснили, как проезжать перекресток на пересечении улиц Масленникова, Маркса и Ленинградской площади

Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 10 марта департамент транспорта омской администрации был вынужден откорректировать схему организации движения на Ленинградской площади. Как по новой схеме проезжать перекресток у «Голубого огонька», здесь и пояснили.

В частности, светофор, установленный на пересечении улицы Масленникова, проспекта Карла Маркса и Ленинградской площади, был оснащён дополнительной секцией, разрешающей выполнение поворота направо с улицы Масленникова на проспект Карла Маркса одновременно со встречным транспортом, поворачивающим налево с Ленинградской площади.

В соответствии с пунктом 13.5 правил дорожного движения, при движении в направлении стрелки, включённой в дополнительной секции одновременно с жёлтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Значит, транспорт, поворачивающий налево с Ленинградской площади, имеет преимущество. А транспорт, выезжающий с улицы Масленникова на проспект Карла Маркса в направлении центра, обязан пропустить автомобили, которые выполняют разворот на этом перекрестке.