Омич оплатил 200 тысяч рублей долгов своей жены по «коммуналке», чтобы приставы не арестовали ее «лексус»

Фото: УФССП России по Омской области.

Судебные приставы провели рейд в Октябрьском округе Омска по злостным должникам. У одной из многоэтажек они обнаружили Lexus RX 350, принадлежавший омичке, которая накопила 200 тысяч долгов за ЖКХ. Женщины дома не было, но машину эвакуировали. С приставами общался возмущенный супруг должницы. – Мужчина обратился с просьбой к должностным лицам не эвакуировать автомобиль, пообещав в ближайшее время оплатить всю задолженность. Осознав, что арестованный внедорожник все же будет эвакуирован, изъявил желание самостоятельно доставить его до места хранения, – рассказали в УФССП по Омской области. После омич сразу же отправился в банк, чтобы оплатить долги своей супруги. И вернулся домой на автомобиле.