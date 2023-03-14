12-летний омич получил черепно-мозговую травму от падения сосульки с козырька крыши школы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на 12-летнего учащегося прямо с козырька крыши школы упала сосулька – ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Инцидент произошел вчера на территории средней городской школы № 133. В омской полиции подтвердили происшествие. Заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ за халатность пока неустановленных должностных.

- Ребенок был доставлен в детскую городскую клиническую больницу №3. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, - подтвердил источник.

Напомним, что уборка наледи и снега с крыши в данном случае находится в зоне ответственности директора школы.