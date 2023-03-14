Генеральные доверенности на представление интересов юридического лица.

В нотариальной практике часто встречаются случаи, когда заявители обращаются к нотариусу с просьбой удостоверить доверенность от имени юридических лиц. В настоящей статье я предлагаю разобраться, какие доверенности от имени юридического лица обязательно удостоверять у нотариуса, какие необязательно, а какие доверенности совершать не стоит.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.

Юридическое лицо участвует во всех отношениях через назначенного руководителя. Руководитель организации действует на основании устава организации и решения учредителей организации о его назначении. Таким образом, руководителю организации для представления интересов организации доверенность не нужна.

Однако, если для представления и защиты интересов организации времени, знаний и умений руководителя недостаточно, то организация выдает доверенность, которой уполномочивает определенного представителя действовать от имени организации.

Доверенность от юридического лица представляет собой письменное полномочие, которое дает доверенному лицу организации право на осуществление не запрещенных законом действий, а также представление интересов и защиту прав данного юридического лица перед третьими лицами. Доверенность от юридического лица может быть выдана как физическому лицу, то есть обычному гражданину, так и юридическому лицу. При этом, представитель компании необязательно должен быть её работником.

По общему правилу, доверенность от имени юридического лица оформляется в простой письменной форме и заверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии таковой).

Однако, есть ряд ситуаций, когда доверенность от имени организации должна быть оформлена у нотариуса. Эти случаи прямо указаны в законе. К ним относятся доверенности на распоряжение правами, зарегистрированными в государственных реестрах (например, Единый государственный реестр недвижимости), доверенности на представление интересов в регистрирующих налоговых органах, доверенности на подписание сделок, подлежащих нотариальному удостоверению, доверенности, выдаваемые в порядке передоверия. Как видно, таких случаев немного.

При этом, достаточно часто к нотариусу обращаются с просьбой удостоверить так называемую «генеральную» доверенность от имени организации. Прежде всего, хотелось бы пояснить, что такого термина или понятия, как «генеральная доверенность», и уже тем более утвержденного образца в действующем российском законодательстве НЕ существует. Более того, каждый заявитель вкладывает свое значение и составу полномочий в понятие «генеральная доверенность».

Как правило в результате беседы с заявителем выясняется, что имеется в виду доверенность длительного срока действия, которая предполагает практически неограниченный спектр полномочий, позволяющий осуществлять за юридическое лицо любые действия, решать любые вопросы, связанные с его хозяйственной и финансовой деятельностью, в том числе, распоряжаться денежными средствами на счетах в банках, заключать и исполнять любые сделки, принимать и увольнять сотрудников, сдавать отчетность в налоговые органы, представлять интересы организации при проверках контролирующих органов.

Безусловно выдача таких доверенностей законодательством не запрещена. Более того, как уже упоминалось выше, если доверенность не содержит полномочий, влекущих обязательное нотариально удостоверение доверенности, то она может быть составлена в простой письменной форме. Однако, фактически юридическое лицо получает не представителя по доверенности, а еще одно лицо, имеющее равные полномочия с руководителем организации, но в обход установленного порядка его назначения. И нотариальное удостоверение такой доверенности необходимо, как правило, для придания документу дополнительных доказательств его законности и достоверности. Однако, именно с законностью и достоверностью такого документа могут возникнуть вопросы.

В соответствии с действующим законом, юридическое лицо может иметь более одного руководителя, но о каждом из них необходимо сообщить в установленные законом срок и порядке в регистрирующий налоговый орган. Именно после этого у руководителя появляются не только права действовать от имени организации, но и обязанности действовать добросовестно и разумно, а также ответственность за результат своих действий.

У представителя по доверенности также есть обязанности действовать добросовестно и разумно в рамках предоставленных полномочий, но, согласитесь, что объем ответственности у руководителя по отношению к организации значительно выше, чем у представителя по доверенности. Кроме того, наличие представителя по доверенности с длительным сроком действия, с полномочиями, совпадающими по объему с полномочиями руководителя, особенно в ситуации, когда после выдачи доверенности руководитель устранился от управления организацией, формирует у налоговых органов мнение о номинальности руководителя организации, что негативным образом отражается не только на самой организации, но и на ее партнерах и контрагентах по сделкам.

Именно поэтому нотариусы всегда выясняют причины, вызывающие необходимость выдачи такой доверенности и подробно разъясняют, в каких случаях доверенность от имени организации не подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Безусловно, существует много ситуаций, когда руководитель организации в силу занятости, расстояния, состояния здоровья, компетенции и прочих факторов не может лично выполнять все полномочия, предоставленные ему Уставом организации или иным документом. Однако, в отсутствии весомых причин выдача подобной доверенности имеет больше минусов, чем плюсов.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса