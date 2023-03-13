В Омске затрещала по швам еще одна пятиэтажка из Нефтяников

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

Жители еще одного дома в Нефтяниках забили тревогу. В группе «Инцидент Омск» появилось видео, на кадрах которого по кирпичной стене пошла трещина в районе фундамента.

- 50 лет Профсоюзов, 97. На доме большая трещина, под фундаментом размыт грунт. Считаю, нужно предпринимать какие-то меры пока не случилась беда, - подписан пост.

Подтвердить проблемы дома сможет только специальная экспертиза, поэтому по видео сложно судить о состоянии здания. Однако, понять жильцов можно. В последнее время стали слишком часто «вываливаться» проблемы с аварийными домами. Многоэтажка на проспекте Мира, пятиэтажное здание на Профинтерна, элитное жилье на Волочаевской. А как вишенка на торте - обрушенные стены общежития в августе 2022 года на улице 20-го Партсъезда.

Между тем, по данным «Дом.МинЖКХ», пятиэтажка построена в 1974 году, а ремонт фасада дома запланирован на 2031 год.