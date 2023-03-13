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Общество13 марта 2023 10:30

На этой неделе Омск снова ждет мощный снегопад

Осадки - мокрый снег с дождем - продолжатся с 14 по 16 марта
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозу сервиса Ventusky, весна в Омской области все никак не может вступить в свои полные права. Напоследок не избежать зимних сюрпризов. Так синоптики в течение рабочей недели прогнозируют перепады температур от -20 до +5 градусов.

Во вторник горожан ждет сильный снегопад, из-за приличного плюса снег будет мокрым. 15 марта непогода продолжится, вот только мокрый снег пойдет уже с настоящим весенним дождем. Приблизительно за этот период синоптики прогнозируют выпадение 3 см осадков. Местами - больше - до 5 см.

В четверг стихия будет успокаиваться - кратковременный снег пройдет только местами.

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