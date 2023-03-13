На стыке с зимой: омский врач рассказал, как избежать простуды или вируса с кашлем в разгар весны

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Весна уже стучится - днем становится заметно теплее, омичи спешат скинуть надоевшую теплую одежду. Но тут-то и кроется главная опасность межсезонья. Начало весны еще очень нестабильно с точки зрения температурного режима. И на смену теплу может прийти резкий зимний холод.

В наступившем тепле и вирусы размножаются активнее, и наш организм, измученный снегом, ветрами и коротким световым днем, уже не может полноценно защищаться от них. Как избежать простудных заболеваний и различных осложнений, рассказала заведующая кафедрой фтизиатрии, пульмонологии и инфекционных болезней, доктор медицинских наук, профессор ОмГМУ Анна Мордык.

- Почему в начале весны легко подхватить острую респираторную инфекцию? Возможно ли ее избежать? Статистика заболеваний по региону (для сравнения зимой и весной). Как часто ОРВИ заканчивается таким осложнением, как кашель?

- Сезон острых респираторных инфекций не ограничивается только весной, обычно говорим об осенне-зимней и зимне-весенней сезонности, по большому счету только летом отмечается затишье в развитии ОРИ у всех, даже у часто болеющих детей. При этом, COVID-19 показал нам, что волны подъема заболеваемости возможны и летом, развитие новой коронавирусной инфекции не имело сезонности. В сезон 2022-2023 года на территории нашего региона, как и в целом по стране, отмечался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в последние недели 2022 г и первые 2023 г, в настоящее время отмечается пик подъема заболеваемости ОРВИ, при этом, чаще стал диагностироваться COVID у заболевших пациентов.

Весенние ОРВИ могут быть связаны с весенним гиповитаминозом, ведь овощи и фрукты, потребляемые нами весной, содержат меньше витаминов и микроэлементов. Весной, особенно ранней, в сырую, быстро меняющуюся погоду, легко простыть, замерзнуть, а это приводит к снижению иммуно-биологической резистентности, и может способствовать репликации попавших на слизистые оболочки дыхательных путей вирусов.

Избежать респираторных инфекций помогает закаливание, правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха и прочие моменты здорового образа жизни, повышающие иммунитет.

Среди симптомов ОРВИ довольно часто отмечается кашель. Кашель характерен для гриппа и коронавирусной инфекции, но может встречаться и при прочих респираторных инфекциях. Не всегда кашель служит поражением нижних дыхательных путей, бронхита. Он может появляться и при поражении верхних дыхательных путей и быть связан, на пример, с явлениями постназального стекания слизи. Кашель может проявлением фарингита, ларингита, трахеита.

- Симптоматика сложного кашля и опасного, на что обратить внимание. Стоит ли лечить кашель? Какие виды кашля бывают и как отличить друг от друга?

- Кашель при ОРВИ, когда он только появляется, может значительно ухудшать качество жизни заболевшего. Приступообразный, сухой, изматывающий кашель у пациента без хронических бронхо-легочных заболеваний можно попытаться подавить противокашлевыми препаратами, но срок применения большинства из них ограничен 3 днями.

Если у пациента кашель рецидивирует, долго задерживается после перенесенного ОРВИ, проявляется приступами, ограничивает ночной сон, то нужно обратиться к пульмонологу для исключения бронхиальной астмы, аллергической или вирусиндуцированной, манифестацию которой пульмонологи наблюдали после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Если у пациента имеется продуктивный кашель, а он и ранее отмечал бронхит, расцененный как хронический или рецидивирующий, или у него имеется хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), то это немного другое лечение, направленное на облегчение выведения мокроты, а при бронхиальной обструкции с обязательным включением в терапию бронхолитических препаратов.

- Чем опасен влажный кашель и как избежать опасных осложнений респираторных инфекций?

- Кашель с мокротой, трудноотделяемой мокротой лечить нужно обязательно с использованием препаратов, разжижающих мокроту и обеспечивающих ее выведение. Отсутствие подобной терапии может привести к присоединению бактериальной инфекции в виде бронхита и пневмонии, требующих назначения антибактериальных препаратов.

- Как правильно лечить кашель? Сроки лечения. Зависимость осложнения и сроков выздоровления от возраста, наличия вредных привычек, хронических заболеваний.

- При наличии кашля с мокротой нужно облегчить процесс ее выведения. В данной ситуации отлично зарекомендовал себя оригинальный препарат на основе эрдостеина, способный обеспечить выведение мокроты за короткий срок (у пациента без хронической бронхолегочной патологии, не курильщика курс терапии может составить 10 дней) и предотвратить осложнения со стороны нижних дыхательных путей в виде пневмонии.

- В каких случаях кашель может стать хроническим?

- Кашель, который не просто повторяется во время каждого эпизода респираторно-вирусной инфекции, но и задерживается на длительный срок, рассматривается как хронический. Курильщики страдают постоянным кашлем, ошибочно рассматривая утренний кашель как норму и обращаясь к пульмонологу на далеко зашедших стадиях болезни. Хронический бронхит и ХОБЛ – это те болезни, которые сопровождаются кашлем. Кашель может быть и при бронхиальной астме. Кашель может сопровождать патологию ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, а может отмечаться не только при поражении бронхов, но и легких, сопровождать такие серьезные заболевания, как туберкулез, интерстициальные пневмонии, идиопатический легочный фиброз. Пациенту с длительным кашлем обязательно нужно обратиться (или быть направленным) к пульмонологу для дообследования, определения причины кашля и назначения правильного лечения.