В Омске настоятеля храма подозревают в домогательствах к 12-летнему мальчику

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35-летнего настоятеля омского храма Александра Бабуру обвиняют в сексуальных домогательства к 12-летнему мальчику.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники, священнослужитель несколько раз приглашал к себе домой школьника. Мальчик с разрешения родителей даже оставался у него на ночь, потому что утром нужно было идти на службу в церковь. По версии следователей, мужчина совершал в отношении ребенка развратные действия, когда они оставались наедине.

О «таинствах», происходящих в доме иерея, юный омич рассказал своим родителям не сразу.

Сейчас Александра Бабуру задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье «Развратные действия».

Отметим, в январе подозреваемый в домогательствах священнослужитель посещал омские школы, где рассказывал детям о Рождестве и Крещении.