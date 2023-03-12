В Омской области в начале рабочей недели потеплеет до +5 и пойдут дожди

Синоптики прогнозируют потепление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в начале рабочей недели ожидаются перепады температур от -20 до +5 градусов. На дорогах местами будет по-прежнему скользко. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в понедельник, 13 марта, ночь столбик термометра покажет -15...-20, местами до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный от 4 до 12 метров в секунду.

В вторник, 14 марта, погода в Омске приятно удивит. Синоптики прогнозируют потепление. Так, ночью будет от -7 до -12 градусов. Днем потеплеет до 0...+5 градусов. Во второй половине дня местами пройдет снег, в том числе мокрый. Ветер южный, юго-западный. Его скорость составит 5-14 метров секунду.

В среду, 15 марта, ночью температура воздуха опустится до -2...-7 градусов. При прояснении до -12 градусов. Днем теплее — от -3...-2 градусов. В течение суток на территории Омска и области ожидаются снег и дождь. Ветер юго-западный сменится на северо-западный. Его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 17 метров в секунду.

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