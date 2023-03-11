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Общество11 марта 2023 10:00

В Омске придумали оборудование для изготовления покрышек на МС-21 и «Суперджет-100»

Первые испытания нового продукта пройдут уже в мае
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Производственно-инжиниринговая компания «Поликон» презентовала уникальный автоматизированный комплекс, не имеющий аналогов в России. Современный станок для производства покрышек на МС-21 и «Суперджет-100» придумана омичами.

Испытания авиационных шин для самолетов запланированы уже в мае. В частности, их будут заполнять водой и создавать внутреннее давление, в четыре раза превышающее допустимые нормы.

Разработчик программ системы управления оборудованием Никита Лукин поясняет, что омская разработка универсальная, потому что после быстрой смены определенных узлов она позволяет собирать покрышки разных размеров.

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