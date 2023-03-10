В Омской области на выходных потеплеет до +4 градусов и прекратятся снегопады

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омской области на этих выходных ожидается потепление до +4 градусов. Снегопады наконец-то прекратятся. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В субботу, 11 марта, в ночные часы столбик термометра опустится -3...-8 градусов. При прояснении будет морозно — до -13 градусов. Днем погода в Омске порадует: воздух прогреется до -1...+4 градусов. Местами на территории региона пройдет мокрый снег. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-12 метров в секунду.

В воскресенье, 12 марта, ночью будет -5...-10 градусов. Днем потеплеет до 0...-5 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Ветер северо-западный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

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