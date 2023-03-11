Привычки для успеха: омский педиатр назвала ТОП-5 полезных для здоровья привычек, которые нужно привить с детства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители на приеме у педиатра часто задают вопросы: как оздоровить своего ребенка и каким нужными и полезными навыками их научить? Полезные привычки очень важны для физического и морального здоровья, а закладывать их основы лучше всего с детства. И именно родители ответственны за то, какие привычки останутся с ребенком на всю жизнь. Поэтому так важно привить ребенку здоровый стиль жизни на ранних этапах и подкрепить его собственным примером.

Участковый педиатр городской поликлиники №10 Ольга Пахомова собрала ТОП-5 полезных привычек для малыша, которые помогут ему в будущем стать здоровым и успешным, но и значительно облегчат жизнь родителям, так как они уберегут от травм и заболеваний в будущем.

Фото: минздрав Омской области.

Ежедневная личная гигиена

Чистить зубы, мыть руки, принимать гигиенический душ или ванну — это основополагающая часть жизни каждого человека. Но – увы! – зачастую не то что детки, а сами взрослые пренебрегают чисткой зубов или чистят их только по утрам. С появлением первого зуба малышу необходимо чистить зубки дважды в день. Тем самым мы профилактируем появление кариеса. Мыть руки до и после еды, после прогулки и туалета – элементарное правило, которое должны знать даже самые маленькие дети. А если малыш часто про это забывает в силу возраста, родители должны неустанно ему напоминать о том, как и когда это нужно делать.

Правильное полноценное питание

Одна из самых сложных задач, далеко не всегда даже сами взрослые придерживаются правильного питания. Но только родители смогут заложить привычку питаться полезными продуктами, прежде чем знакомить ребенка с любимыми всеми гастрономическими радостями (фаст-фуд, чипсы, конфеты, печенье и другие сладости, газированные напитки). Старайтесь обращать внимание на сам процесс приема пищи: не стоит совмещать обед или ужин с просмотром мультфильма, чтением книги или другим занятием. Во-первых, при переключении внимания нарушается процесс пищеварения. Во-вторых, увеличивается шанс переесть или не насытиться, и тогда к обеду добавятся нездоровые перекусы и фастфуд, что чревато заболеваниями ЖКТ и набором лишнего веса. Старайтесь добавлять овощи и фрукты в каждый прием пищи. Важно, чтобы меню было разнообразным: так организм ребенка получит как можно больше питательных веществ и витаминов.

Режим дня (сон и бодрствования)

Режим дня ребенка мы начинаем формировать практически сразу после рождения и в период грудного возраста. Расписание дел на день — не просто прихоть родителей. Четко выстроенный режим — это стабильное настроение ребенка, здоровый сон и крепкий иммунитет. Для малыша важна не только сама продолжительность сна, но и ритуал отхода ко сну. Поэтому укладывайте ребенка ежедневно в одно и то же время, соблюдая все ритуалы отхода ко сну: душ, сказки на ночь, колыбельная и т.п. Пытайтесь не отклоняться от режима и в выходные дни. А также не перегружать ребенка всеми возможными спортивными секциями или творческими кружками. Психика детей еще не сформированная полностью, это может привести к перегрузке нервной системы ребенка. Старайтесь и сами следовать режиму: вы укрепите свое здоровье и подадите малышу пример для подражания.

Зарядка и физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе

Физическая активность даже в самом раннем возрасте имеет ряд преимуществ. В первую очередь, спорт и зарядка укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают сон, формируют выносливость, а также уже с детства развивают координацию и моторику. Совместные прогулки и времяпрепровождение не только укрепляют отношения между малышом и родителями, но и положительно сказывается на здоровье детей и взрослых

Правила безопасности

Наши малыши постоянно познают окружающих их мир. И задача родителей - оберегать их от потенциальной опасности и научить правилам поведения в той или иной ситуации. Необходимо четко объяснить и показать, как нужно делать и чего лучше не допускать.