Как справиться со спамерами

Фото: пресс-служба Tele2.

Об этом и многом другом на встрече с журналистами рассказали директор омского филиала Tele2 Олег Гильбурд и технический директор этой компании Олег Руф.

- В прошлом году в Tele2 запустили услугу голосового ассистента, – рассказал директор омского филиала Олег Гильбурд. – Юлия и Алекс – так зовут роботов, которые абсолютно идентичны по функционалу и способны вести диалог, когда абонент не может или не хочет ответить на звонок. Например, если вас приглашают на встречу, ассистент спросит где и когда она состоится. После завершения диалога кроме голосовой записи Юлия или Алекс пришлют вам текстовую расшифровку беседы.

Фото: пресс-служба Tele2.

Совсем недавно Tele2 запустила еще одного голосового помощника по имени Астра, который способен распознать звонки спамеров. Со звонящими из списка контактов Астра доброжелательна и любезна, а со спамерами общается строго и дерзко.

Несмотря на сложности, возникшие в прошлом году, Tele2 ни на минуту не прекращала развитие сети.

– В 2022 году количество базовых станций в нашей сети увеличилось на 6%. Мы улучшили качество связи в спальных районах Омска и построили вышки связи в удаленных населенных пунктах по программе устранения цифрового неравенства, которую реализуем совместно с Минцифры и ПАО «Ростелеком» с 2014 года. По этому проекту технические специалисты компании строят покрытие в деревнях и поселках, где проживает до 500 человек, - сообщил технический директор омского филиала Tele2 Олег Руф.

Фото: пресс-служба Tele2.

Теперь можно подключить домашний интернет к мобильному тарифу и платить за все одновременно с баланса мобильного телефона. Оформить заявку, проверить техническую возможность подключения, а также выбрать комфортную скорость можно на сайте или в приложении оператора, а также в любом салоне связи.

В Tele2 по-прежнему действует железное правило – при своевременной оплате неизрасходованные минуты не сгорают. А теперь их можно обменять на вполне осязаемые вещи и услуги: например, на кофе или фильмы в онлайн-кинотеатре Wink.