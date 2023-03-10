Люби, балуй, защищай: омские медики-мужчины поделились мнением – что стоит делать мужчине для здоровья своей семьи

Фото: миздрав Омской области.

Здоровье детей формируется в семье – факт неоспоримый. Особенности питания, отношение к спорту, закаливание, гигиена и еще немало элементов, которые имеют решающее значение в формировании и поддержании состояния здоровья в семье, так считают омские медики.

Первая задача отца - обеспечение и создание вокруг своих детей благоприятных социально-бытовых условий. Все начинается с себя в первую очередь, будь – примером.

— Важно обеспечить защиту своей семьи. «Фильтруйте» окружение и внешнюю информацию. Постарайтесь оградить семью от негатива. Это могут быть неприятные люди (даже из числа родственников). Обеспечьте финансовую защиту, причем, если по обоюдной договоренности Вы будете заниматься этим вопросом совместно с супругой, не забывайте о здравом смысле в погоне за деньгами, оставляйте время для семьи. В настоящий момент «бич» человечества это - домашнее насилие, в большей степени к которому прибегают именно отцы, вероятнее всего из-за ощущения силы и доминирования, а значит главная задача отца, как главы семьи не допускать насилия как физического, так и психического/морального не только в отношении ребенка, но и в отношении матери/жены, это недопустимо, если ты мужчина – тебе не нужно это доказывать, — считает врач-педиатр городской поликлиники №10 Сергей Песецкий.

— Люби... Если семья просит пирожные с другого конца города в пятницу вечером, значит нужно достать те самое пирожное, не смотря ни на что! Баловать свою семью – это твоя привилегия. Знаешь цель – делай, иначе это сделает кто-нибудь вместо тебя. Постарайтесь понять то, что нельзя пережить самому, например во время беременности супруги. Говорите с семьей на любые темы, это позволит вам лучше понять своих домочадцев. Да, вы не чувствуете того же, но вы активно вовлечены, вы рядом. Вы на сто процентов в процессе. Мужчина может просто посочувствовать и обеспечить комфорт. Знать, что папа переживает за свою жену, детей – очень важно. Это придает сил и спокойствия домочадцам, — отметил медбрат Максим Пискунов.

Мужчины-медики также призывают отцов и мужей: возьмите на себя часть бытовых хлопот. Выносите мусор, развешивайте белье после стирки, возьмите на себя мойку посуды или установите, наконец, посудомоечную машину. Даже если вас воспитали с пониманием, что в доме есть «мужская» и «женская» работа, придется сломать стереотип. Ваша семья строится по Вашим (общим) правилам. Фактор формирования здоровья ребенка, его здорового образа жизни, напрямую не зависит от экономической ситуации в семье. От нее зависит то - где Вы будете проводить свой семейный досуг, финансовый вклад может быть от весьма скромного до героического (это факультативно), а наполнение мероприятий – Ваша задача, которая абсолютно бесплатна.

— Будь примером: вредные привычки, к которым относятся табакокурение, злоупотребление спиртными напитками и другое, а также постоянные стрессы и хроническое недосыпание, гормональные нарушения, прием некоторых лекарственных препаратов и стероидов, малоподвижный образ жизни, ожирение – реши свои проблемы. Лучше, чем яркий позитивный пример рядом ничего не мотивирует. Доказано, что воспитание отцом как сына так и дочери приводит к пониманию здоровых отношений между взрослыми людьми. Согласно последним исследованиям, дети, отцы которых были вовлечены в воспитательный процесс, лучше выстраивают социальные взаимоотношения, – считает исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением городской поликлиники №10 Игорь Лазарев.

— Для мальчика папа — эталон его действий, он подражает и подтверждает правильность собственных действий, отец зачастую показывает положительный пример мужского поведения, дает уверенность в себе и своих действиях (простой пример, если папа наравне с мамой занимается уборкой, посещает родительские собрания, вместе покупает продукты, сын будет действовать таким же образом во взрослом возрасте). Папа для девочки — такой же источник уверенности в себе, как и мама, многие психологи советуют отцам искренне восхищаться дочерью, делать ей комплименты и подчеркивать ее таланты, что во многом поможет девочке сформировать хорошую самооценку, научит открыто говорить о своих чувствах и даст ощущение доверия к миру, — присоединяется врач-оториноларинголог Владимир Чебаньков.

— Подводя итог выше изложенного, ясно, что отец является активным участником в воспитании ребёнка, но в реалиях настоящего времени ему совместно с матерью, а значит семье в целом необходимо обеспечить подрастающее поколение необходимым. Быть семьянином, отцом – большая ответственность. Принимайте решение о создании семьи взвешенно, несите ответственность за свои действия и слова, - резюмировал врач-ортопед, врач по спортивной медицине Денис Нефедов.