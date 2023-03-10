Актриса из Омска Дарья Мельникова вновь составит пару Павлу Прилучному

Фото: ТНТ, 16+.

20 марта на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала Okko «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях. Первый сезон истории о работе Управления по распределению душ стал хитом в онлайн-кинотеатре Okko и в эфире ТНТ. Также вернется и актриса Дарья Мельникова - уроженка Омска. Она сыграла Люду, возлюбленную главного героя. В новом сезоне пару ждет помолвка – их герои решат пожениться.

Фото: ТНТ, 16+.

Во втором сезоне зрители увидят работу управления спустя год. На первый взгляд всё выглядит отлично: Максим (Павел Прилучный) наладил все процессы, и помощь Валентины (Ирина Розанова) уже не нужна. Однако заслуженному работнику Управления придется вернуться в строй, чтобы разобраться с форс-мажором: заставить бывшего мужа отказаться от сделки с Дьяволом, из-за которой тысячи душ начали отправляться в Ад без распределения.

Фото: ТНТ, 16+.

- Сериал стал большим хитом и показал высокие рейтинги. Думаю, что проект сделан со вкусом. В нем есть и юмор и смысл, а это довольно редкое качество, когда за легким повествованием стоит глубокая тема жизни и предназначения. Для меня успех был закономерен. Во втором сезоне режиссеру и сценаристу удалось придумать новый твист и не повторять ходы и сюжеты первого сезона, иначе мы бы просто завязли во вторичности и повторении самих себя. Я думаю, зритель увидит второй сезон в более масштабной форме с прекрасными актерскими дополнениями и сюжетными поворотами. Это двойная порция того, что уже полюбилось, - прокомментировал выпуск сезона продюсер проекта Сарик Андреасян.

Фото: ТНТ, 16+.

- Уверен, зрителям второй сезон понравится даже больше первого, - сообщил актер Павел Прилучный.