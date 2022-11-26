Омск стал третьим в России среди городов-миллионников по онкозаболеваниям

В Омске периодически фиксируются выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди российских городов-миллионников Омск уверенно занял третью строчку по количеству онкологических заболеваний. Об этом сообщил депутат Госдумы Георгий Арапов со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

– В атмосфере многих российских городов есть вещества, опасные для людей. Например, бензапирен – канцероген, который влияет на развитие онкологических заболеваний. Бензол провоцирует онкологию и анемию. Диоксид азота меняет состав крови и способствует развитию респираторных заболеваний. Превышение тех или иных веществ наблюдается в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Череповце, Чите, Новокузнецке, Омске, Братске, Челябинске, – отметил народный избранник.

Таким образом, составители рейтинга, включили Омск в этот неблагополучный список. К слову, он состоит из участников федерального проекта «Чистый воздух».

По данным статистиков, в 2021 году от загрязненного воздуха в России скончалось 6 685 человек. Различные заболевания диагностированы у миллиона человек.