Омичи не смогут улететь в турецкую Анталью

С 28 декабря запланирован чартер из Омска в Утопао.
Фото: Дарья АСЛАМОВА
Судя по обновленному зимнему расписанию Омского аэропорта, в Турцию омичам придется добираться с пересадками. Прямые рейсы в Анталью на ближайшие месяцы отменены.
Под завершение «бархатного сезона» перелеты были продлены. Однако, теперь все изменилось. До марта вылетов из Омска в этот курортный город не будет. В планах запустить с 28 декабря чартер в Утопао – тот же Таиланд.
А пока в расписании сохраняются авиарейсы на Гоа - в Индию. Один из самолетов уже улетел в минувший вторник, следующий полет намечен на 2 декабря.
В преддверии Нового года многие столкнутся с выбором места празднования долгожданного события. Но вариантов у жителей региона не так-то много. В основном, они все расположены в Омской области.
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