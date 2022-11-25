Омичи не смогут улететь в турецкую Анталью

С 28 декабря запланирован чартер из Омска в Утопао. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Судя по обновленному зимнему расписанию Омского аэропорта, в Турцию омичам придется добираться с пересадками. Прямые рейсы в Анталью на ближайшие месяцы отменены.

Под завершение «бархатного сезона» перелеты были продлены. Однако, теперь все изменилось. До марта вылетов из Омска в этот курортный город не будет. В планах запустить с 28 декабря чартер в Утопао – тот же Таиланд.

А пока в расписании сохраняются авиарейсы на Гоа - в Индию. Один из самолетов уже улетел в минувший вторник, следующий полет намечен на 2 декабря.

В преддверии Нового года многие столкнутся с выбором места празднования долгожданного события. Но вариантов у жителей региона не так-то много. В основном, они все расположены в Омской области.

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