Бьет - значит статья: житель Омска зверски избил свою 18-летнюю супругу

О причинах конфликта между супругами на данный момент неизвестно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в полицию обратились врачи одной из омских больниц с сообщением о поступившей к ним избитой девушке.

Медики сообщили правоохранителям, что в полдень в минувший четверг, 25 ноября, к ним поступила 18-летняя жительница Советского округа с переломом челюсти.

Участковый выяснил, что избил молодую омичку ее 31-летний муж, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем навеселе. На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликта и был ли пьян подозреваемый.

Сейчас идет следствие. Полицейские уже завели уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Напомним, ранее в омских Нефтяниках мужчина забил до смерти свою жену.

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