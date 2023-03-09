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Происшествия9 марта 2023 12:30

В Омской области сын до смерти забил родного отца

Трагедия произошла в селе Пикетное Марьяновского района
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области сын набросился с кулаками на родного отца, но не рассчитал свои силы и убил родителя. Как сообщает региональный следком, трагедия случилась еще 4 марта в Марьяновском районе. Вечером в доме на улице Гагарина в селе Пикетное 34-летний мужчина из-за личной неприязни нанес своему 58-летнему отцу множественные удары руками в голову. От травм потерпевший умер 5 марта. Сейчас подозреваемый задержан. По факту преступления завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Пока ведется расследование.

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