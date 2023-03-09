В омском общежитии после шумихи закрыли кухни с временными туалетами

Фото: СуперОмск.

Кухни с временно установленными унитазами в одном из общежитий в Омске временно закрыли на замок. Об этом сообщил один из жителей пятиэтажного кирпичного дома по адресу проспект Мира, 167б. Напомним, что на неделе здесь поднялась шумиха из-за переноса санузлов в помещения для приготовления пищи.

Пока южную стену дома - как раз там, где находятся душевые и туалеты - временно разобрали. Ее будут перекладывать. Мэрия Омска ранее сообщала, что такого нелепого решения в горадминистрации не принимали, это могла сделать только УК дома, которая и является заказчиком ремонтных работ. Отметим, что после восстановления кирпичной кладки южной стены строители перейдут на северную. В связи с тем, что дом не был признан аварийным, жильцов никто не расселял.