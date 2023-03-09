В Омске побит рекорд по осадкам за последние 124 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К рекордам в большинстве случаев мы относимся положительно, и радуемся высоким достижениям спортсменов, гордимся трудовыми успехами соотечественников. Однако к метеорекордам отношение осторожное – мол, капризничает погода…Вот и 8 марта горы снега, выпавшего на территории Омской области, остались недооцененными.

- Наибольшее количество осадков, выпавших на территории Омской области за сутки 8 марта, пришлись на южную половину, прокомментировала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

В Омске был перекрыт суточный максимум осадков по снегу, державшийся 124 года. В 1899 году 8 марта в Омске за сутки выпало 3,5 мм осадков. Вчера суточное количество осадков в областном центре составило 9,5 мм. Таким образом, рекорд побит почти в три раза.