Омские антимонопольщики признали непристойной рекламу доставки суши «ЁбиДоёби»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Экспертный совет по рекламе при УФАС по Омской области признал непристойной рекламу доставки суши и роллов «ЁбиДоёби».

Ранее с жалобой в антимонопольную службу обратился омич, которого возмутил рекламный пост во «ВКонтакте» с предложением заказать набор роллов «Куни Ли» со скидкой по промокоду «ХОЧУКУНИ».

По мнению экспертов, само название компании «ЁбиДоёби» хотя формально и не является бранным словом или производным от него, однако все же созвучно ему. К тому же, потребителями оно может восприниматься как такое ввиду нераспространённости японского языка на территории Российской Федерации. Отметим, «ЁбиДоёби» с японского переводится как «день недели — суббота». Об этом говорится и на сайте компании.

Названия сета роллов «Куни Ли» и промокода «ХОЧУКУНИ» большинство экспертов однозначно признало непристойными и не предназначенными для использования в рекламных целях.

— В данном случае усматривается словообразования от терминов, обозначающих интимное половое поведение. Также, как и в первом случае, большинством потребителей будет восприниматься как непристойное, вызывающее чувство стыда и неловкости, — отметил член экспертного совета, руководитель Управления Роскомнадзора по Омской области Сергей Галоев.

Эксперты сошлись во мнении, что реклама доставки является непристойной, недопустимой к распространению и нарушает требования ФЗ «О рекламе». Таким образом, компания должна устранить все выявленные нарушения, в противном случае ей может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Добавим, «ЁбиДоёби» не единожды оказывалась в центре скандала из своего вызывающего нейминга.

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